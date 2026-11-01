Участъкът при кръстовището с ул. „Индустриална“ е затворен за движение като превантивна мярка за безопасност заради продължителните валежи и авария в помпената станция на Южния обходен колектор.
Част от бул. „Александър Стамболийски“ в район „Южен“ е затворена за движение заради авария в помпена станция и повишено ниво на отводнителните шахти на Южния обходен колектор.
За предприетата спешна превантивна мярка съобщи кметът на район „Южен“ Атанас Кунчев.
Ограничението е в сила в участъка при кръстовището с ул. „Индустриална“. Причината са продължителните валежи, повишеното ниво на отводнителните шахти и възникналата авария в помпената станция.
От районната администрация призовават шофьорите да използват алтернативни маршрути и да преминават с повишено внимание в района.
Към момента в съобщението не се посочва срок за възстановяване на движението.
Превантивни мерки срещу наводнения по бул. Александър Стамболийски в „Южен“
Един коментар
Заради тоя воден цикъл и колектор един асфалт не можаха да положат като хората. Какво да очакваме освен аварии.