Затварят за протест пътя Асеновград – Кърджали

Протестиращите села в Асеновградско започват подписка за референдум срещу добива на мрамор

Жителите на 5 села в Родопите ще блокират главен път номер 58 Асеновград – Кърджали в неделя. Хората от Червен, Горнослав, Долнослав, Орешец и Добростан, част новосформирания инициативен комитет за провеждане на местен референдум срещу добива на мрамор, ще протестират на 20 ноември от 14.00 до 15.00 ч. на междуградския път.

Както Под тепето ви съобщи преди дни асеновградската фирма Запрянови ще добива мрамор в планината край Пловдив почти без пари, след като служебният кабинет даде находище в землището на родопско село Горнослав на концесия на дружеството срещу скромната сума от 20 хиляди лева годишно за 35 г.

Находище „Делчево -2“ се намира в защитена зона обаче и срещу добива на мрамор там въстанаха първоначлано три села, а вече към тях се присъединиха и още две.

Местните се събира в неделя на разклона в края на с. Червен за с. Горнослав, за да изразят своето несъгласие за дадената от Министерски съвет концесия в находището на местността „Делчевото-2“.

След общо събрание миналата седмица стана ясно, че недоволството ще продължи с всички законови средства.

Концесията на мрамор там е готвена 6 години, коментира пред медията ни областният управител Ангел Стоев, който каза, че очаква подписката на хората.

От инициативния комитет стартираха подписка за провеждане на местен референдум по темата. Тя ще бъде активна до февруари 2023-а година, като в нея могат да се запишат всички недоволни с постоянен или настоящ адрес в община Асеновград.

От там напомнят, че определеният от държавата терен е в непосредствена близост до имотите им, а находището се намира в защитена зона.

Хората апелират да не се допускат компромиси със здравето и живота на гражданите, за сметка на корпоративните интереси.