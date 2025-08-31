Затварят Бетонния мост

Съоръжението пак ще се ремонтира и то само половин година след реконструкцията

Бетонният мост отново се оказа с проблеми, само шест месеца след приключването на реконструкцията. От общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ в Пловдив съобщиха, че утре – 1 септември, от 8:30 до 16:30 ч., ще бъде затворен подходът към съоръжението откъм бул. „Христо Ботев“ в посока район „Южен“. Причината е компрометирана настилка в северната част на моста, която ще бъде преасфалтирана. Ремонтът ще се извърши за сметка на фирмата-изпълнител.

Напомняме, че „Под тепето“ алармира за проблемите още през юли, а броени дни след официалното пускане на новия Бетонен мост в края на миналата година писахме ви показахме, че частта, изградена от НКЖИ за автомобилите, изглежда прилична, но зоната за пешеходци – отговорност на общината, е в окаяно състояние – Новият Бетонен мост – хубава работа, ама…

В тази връзка днес още стана ясно, че се очаква в началото на следващия месец управата на район „Централен“ да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на моста, който бе прекръстен на „Тодор Александров“, над бул. „Христо Ботев“. В заданието ще влязат и стълбите, които са силно амортизирани и имат нужда от основен ремонт.

Предстои избраният изпълнител да направи пълна диагностика на съоръжението – включително измерване на здравината, товароносимостта и да предложи укрепителни дейности, които да гарантират безопасното преминаване на автомобили и пешеходци.

Остава въпросът дали новият пласт асфалт, който ще се положи утре, ще реши проблемите със старото съоръжение или само временно ще „запуши“ течовете.

Заради асфалтирането в понеделник маршрутът на автобусни линии №1, 11, 27 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия №1

Посока: АПК ,,Тракия“ – кв. Коматево

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 – Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море“ спирка №16 – ул.,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия № 11

Посока: Завод ,, Биомашиностроене“- Митница

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,,Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1 ,спирка №377 – Събота пазар, наляво по ул. ,,Охрид“, спирка №375 – ул. ,,Охрид‘‘, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №27

Посока: ЗХА ,,Родина“ – кв. Коматево

Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“, спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 – Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море , спирка №16 – ул. ,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.

Линия №36.

Посока: Кв. ,,Изгрев“ – кв. Коматево

Бул. ,,Хр. Ботев“ спирка №335- Военна болница, ляв завой по бул. ,,Найчо Цанов“ , спирка №375- надлез ,,Родопи“ , десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 – Събота пазар, ляв завой по бул. „Македония“ спирка №369 – бул. ,,Македония“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.