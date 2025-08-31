Затварят Бетонния мост
Съоръжението пак ще се ремонтира и то само половин година след реконструкцията
Бетонният мост отново се оказа с проблеми, само шест месеца след приключването на реконструкцията. От общинското предприятие „Организация и контрол на транспорта“ в Пловдив съобщиха, че утре – 1 септември, от 8:30 до 16:30 ч., ще бъде затворен подходът към съоръжението откъм бул. „Христо Ботев“ в посока район „Южен“. Причината е компрометирана настилка в северната част на моста, която ще бъде преасфалтирана. Ремонтът ще се извърши за сметка на фирмата-изпълнител.
Напомняме, че „Под тепето“ алармира за проблемите още през юли, а броени дни след официалното пускане на новия Бетонен мост в края на миналата година писахме ви показахме, че частта, изградена от НКЖИ за автомобилите, изглежда прилична, но зоната за пешеходци – отговорност на общината, е в окаяно състояние – Новият Бетонен мост – хубава работа, ама…
В тази връзка днес още стана ясно, че се очаква в началото на следващия месец управата на район „Централен“ да обяви обществена поръчка за конструктивно обследване и изготвяне на технически проект за реконструкция на северната част на моста, който бе прекръстен на „Тодор Александров“, над бул. „Христо Ботев“. В заданието ще влязат и стълбите, които са силно амортизирани и имат нужда от основен ремонт.
Предстои избраният изпълнител да направи пълна диагностика на съоръжението – включително измерване на здравината, товароносимостта и да предложи укрепителни дейности, които да гарантират безопасното преминаване на автомобили и пешеходци.
Остава въпросът дали новият пласт асфалт, който ще се положи утре, ще реши проблемите със старото съоръжение или само временно ще „запуши“ течовете.
Заради асфалтирането в понеделник маршрутът на автобусни линии №1, 11, 27 и 36 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:
Линия №1
Посока: АПК ,,Тракия“ – кв. Коматево
Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 – Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море“ спирка №16 – ул.,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.
Линия № 11
Посока: Завод ,, Биомашиностроене“- Митница
Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,,Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1 ,спирка №377 – Събота пазар, наляво по ул. ,,Охрид“, спирка №375 – ул. ,,Охрид‘‘, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.
Линия №27
Посока: ЗХА ,,Родина“ – кв. Коматево
Бул. ,,Цар Борис III“ спирка №13 – Пловдивски университет, към бул. ,,Найчо Цанов“ спирка №375 – надлез ,,Родопи“, десен завой по ул.,, Даме Груев“, спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 – Събота пазар, направо по ул.,,Бяло море , спирка №16 – ул. ,,Бяло море“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.
Линия №36.
Посока: Кв. ,,Изгрев“ – кв. Коматево
Бул. ,,Хр. Ботев“ спирка №335- Военна болница, ляв завой по бул. ,,Найчо Цанов“ , спирка №375- надлез ,,Родопи“ , десен завой по ул.,, Даме Груев“ спирка № 376 – ул.,, Даме Груев“ 1, спирка №377 – Събота пазар, ляв завой по бул. „Македония“ спирка №369 – бул. ,,Македония“, и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
В обратна посока: Маршрутът остава непроменен.
Един коментар
Мостът, дето не им мина през главите на софиянците специалисти навремето, че отдолу трябва да има електрифицирани линии, рушсщ се, реконструиран на две на три обаче вече си имал име – Тодор Александров, убит в поредната мякедонска междуособица. Нещо като софийското летище – Васил Левски, борец за независимост и прочут авиатор.