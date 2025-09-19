Засилени проверки по пътищата за празниците

Полицията апелира за внимателно шофиране
Над 200 екипа на „Пътна полиция“ ще следят за алкохол, наркотици и скорост
Комисар Мария Ботева – заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП: от 7 септември до днес са засечени над 24 700 нарушения за средна скорост
По време на Европейската седмица на мобилността и Дните на безопасността на пътя, които продължават до 22 септември, по пътищата на страната ще има засилени проверки. Мобилизирани са над 200 екипа на „Пътна полиция“, които ще подпомагат движението и ще следят за нарушения. Това заяви на брифинг пред медиите в Пловдив Комисар Мария Ботева – заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“. Тя участва в ХI национална конференция „Безопасна пътна инфраструктура“ и представи мерките, които ще се прилагат в рамките на Дните на безопасността на пътя – част и от Европейската седмица на мобилността.
„Ще следим за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, както и за превишена скорост. Контролът ще се извършва с всички налични технически средства както в градовете, така и извън населените места“, обясни комисар Ботева.
Днес и утре е въведено ограничение за движението на товарни автомобили над 12 тона, както и на такива с ремаркета и полуремаркета, по автомагистралите „Тракия“, „Струма“ и „Хемус“. Ограничението важи днес от 17:00 до 20:00 часа, утре от 8:00 до 12:00 часа, а на 22 септември – от 14:00 до 20:00 часа.
От началото на кампанията до момента са установени повече от 24 700 нарушения на средната скорост чрез тол камерите. Само от 7 до 17 септември са съставени над 10 000 акта за установени нарушения и повече от 26 500 електронни фиша, а проверените пешеходци са над 13 142.
„Глобите и последствията за нарушителите не са леки, затова апелирам към всички водачи и пешеходци да бъдат отговорни на пътя“, заяви комисар Ботева.
По думите ѝ, прилагането на т.нар. линеен контрол е ключово за безопасността на движението. Патрулни автомобили ще се движат по най-натоварените пътища и магистрали, за да засичат и санкционират нарушенията на място.
Комисар Ботева изтъкна и положителните резултати от последните проверки. „Денят без загинали на пътя – 18 септември, приключи с нито един загинал в България. Това е победа за нас и показва, че засиленият контрол и отговорното шофиране дават резултат. Всеки, който спазва правилата, помага за намаляване на трагичните инциденти“, подчерта тя.
Тя допълни, че от началото на годината до 17 септември са издадени повече от 1 199 000 електронни фиша за нарушения, а над 10 000 акта са съставени на водачи, които са застрашавали живота на себе си и на другите участници в движението.
„Важно е да разберем, че спазването на закона не е просто формалност, а начин да запазим живота си и живота на хората около нас“, каза още комисар Ботева.
В заключение тя апелира към всички участници в движението да се концентрират и да шофират разумно, особено в пиковите почивни дни. „Нашата цел е всяко семейство да се прибере живо и здраво. Затова призовавам – не бързайте, не рискувайте и спазвайте правилата. Само така можем да продължим да имаме дни без загинали на пътя“, завърши комисар Ботева.
Един коментар
Тия само PR си правят. Случка от живия живот от днес сутринта, в рамките на 20-на минути: 1-карах зад автомобил без работещи стопове; 2-един на ляв завой задръсти кръстовището, за да отиде в най-дясна лента, което е забранено; 3-два полицейски мотора без специален режим, от най-дясна лента, която е заължително надясно, в кръстовище пресякохга пътя на много чакащи автомобили, като отидоха най-вляво. После пак да ми обясняват, че родната полиция ни пази. Пародия и анархия.