„Заразният“ фентанил превзема пловдивските улици

Снимка: Забелязано в Пловдив

Опасният синтетичен наркотик фентанил превзема пловдивските улици изключително бързо. Смъртоносната дрога, която след употребата й превръща зависимите като заразени от апокалиптичен филм за зомбита, все по-очевидно за всички залива всички райони в града. В социалните мрежи вече е пълно със снимки на хора в типичното неадекватно състояние, до което води приемането на създаденото за медикамент през 60-те години вещество.

Най-лесно те си доставят дозите от дилъри в Столипиново, като според специалистите често дори не знаят, че са употребили фентанил- пласьорите го смесват с други незаконни наркотични субстанции, тъй като е значително по-евтин, с по-бързо действие и води до по-силна зависимост и следователно води до много по-бързи печалби.

От малцинствата, ненавършил 30 години, с основно образование, превърнал престъпната си дейност в начин на живот. Такъв следва да е профилът на дилъра на фентанил, ако съдим и по последния арест за разпространение на наркотици в Изгрев. Става въпрос за 27-годишния Севдалин Николов, задържан на улица Ландос с близо 50 грама от смъртоносната дрога преди около месец, разпределена в общо 301 дози на обща стойност 5755лв., предназначени за продажба на улицата. Той единствено се извини в съда, и поиска споразумение с прокуратурата, преди да бъде пратен в ареста с постоянна мярка „задържане под стража“.

Със сигурност пазарът на фентанил не се интересува от това дали Севдалин ще сключи споразумение с държавното обвинение или ще излежи пълната според тежестта на престъплението си присъда- мястото му на улицата вероятно вече е заето от друг дилър, който извършва същото, отново до момента на евентуалния си бъдещ арест. И така до безкрай- пазарът не понася вакуум, а търсенето очевидно се повишава всеки изминал ден.

Фентанилът всъщност е медикамент, който всъщност е предназначен за болни от рак в последен стадий. Активната субстанция е 100 пъти по-силна от морфина и може дори и в най-минимални дози да доведе до спиране на дихателната дейност.

Смъртоносната дрога започва да притеснява Европа отскоро, тъй като до преди година и половина не бе твърде разпространена на Стария континент. Дали властите тук и в другите страни ще успеят да се справят с настъпващата зараза- трудно е да се каже. Опитът на САЩ до този момент обаче води до извода, че отговорът е притеснителен.