След добрата новина за реставрацията като по учебник на склада на „Съединени тютюневи фабрики“, днес идва още една много позитивна новина за бъдещето на Тютюневия град.

Стартира дългоочакваният проект за консервация, реставрация, реконструкция и преустройство на най-красивите сгради от архитектурния ансамбъл- тези на Кудоглу. Буквално до дни започва укрепването на западната фасада на една от постройките от страната на ул. „Екзарх Йосиф“. Подготовката за това вече върви.

Върви подготовка за дейностите по укрепването на фасадата откъм улица „Екзарх Йосиф“

След това ще се пристъпи и по реализиране на същинските дейности по проекта на италианския архитект Раймондо Флакомио и арх. Радка Стефанова, участвала в реставрацията на бившия Нармаг, магазин на H&M днес. Конструктор е инж. Георги Колчаков.

Проектът ще възстанови три от горелите преди години складове, за да заживеят те отново като жилищен комплекс Tobacco Residence с три нива подземен паркинг. Инвеститор е италианската фирма „P.И.Π.A“ OOД. Ще бъдат възстановени и реконструирани складовете на Кудоглу на ъгъла на ул. „Иван Вазов“ с ул. „Капитан Андреев“ 2 и с ул. „Екзарх Йосиф“. Разгънатата застроена площ на бъдещия жилищен комплекс ще е 17 347 кв.м с площ на надземните етажи 11 805 кв.м.