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Започва изграждането на новия парк „Кан Крум“ в Пловдив

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:07ч, сряда, 12 август, 2026
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Изграждането на новия парк „Кан Крум“ в район „Тракия“ започва днсе. Стартът на строителните дейности ще бъде даден от кмета на Пловдив Костадин Димитров, тази сутрин на пешеходната алея зад паметника на хан Крум.

Новият парк е част от проект „Пловдив – по-чист, зелен и социално отговорен град“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Проектът включва комплекс от дейности, насочени към подобряване на зелената, социалната и здравната инфраструктура в града.

Какво ще има в новия парк?

• Нова паркова зона с богато залесяване – близо 1000 дървета и 20 000 храста

• Кътове за отдих с пейки и сенчести алеи

• Модерни детски площадки

• Зони за спорт на открито

• Обслужващи сгради и обществен санитарен възел

• Водна площ с многофункционално пространство и амфитеатрална структура

• 109 паркоместа по периферията

• Специални площадки за домашни любимци

Предстоящото начало на строителството ще даде старт на реализацията на новото зелено пространство в „Тракия“, което е сред районите с интензивно жилищно развитие.

Срокът за изпълнение е до 540 дни.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:07ч, сряда, 12 август, 2026
5 1 251 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

5 коментари

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