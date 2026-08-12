Започва изграждането на новия парк „Кан Крум“ в Пловдив
Изграждането на новия парк „Кан Крум“ в район „Тракия“ започва днсе. Стартът на строителните дейности ще бъде даден от кмета на Пловдив Костадин Димитров, тази сутрин на пешеходната алея зад паметника на хан Крум.
Новият парк е част от проект „Пловдив – по-чист, зелен и социално отговорен град“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Проектът включва комплекс от дейности, насочени към подобряване на зелената, социалната и здравната инфраструктура в града.
Какво ще има в новия парк?
• Нова паркова зона с богато залесяване – близо 1000 дървета и 20 000 храста
• Кътове за отдих с пейки и сенчести алеи
• Модерни детски площадки
• Зони за спорт на открито
• Обслужващи сгради и обществен санитарен възел
• Водна площ с многофункционално пространство и амфитеатрална структура
• 109 паркоместа по периферията
• Специални площадки за домашни любимци
Предстоящото начало на строителството ще даде старт на реализацията на новото зелено пространство в „Тракия“, което е сред районите с интензивно жилищно развитие.
Срокът за изпълнение е до 540 дни.
5 коментари
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