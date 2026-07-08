Започва битката за гимназиите: Новите IT специалности ще вдигнат ли още летвата в Пловдив?

От днес до 10 юли седмокласниците подават заявления за първото класиране. Родителите отново са изправени пред избора между престижните езикови гимназии и новите професионални специалности с обещание за добра реализация.

От днес започва един от най-важните етапи за близо шест хиляди седмокласници в Пловдивска област – подаването на заявления за участие в първия етап на класирането за прием в гимназиите. Документите се подават до 10 юли, изцяло по електронен път – самостоятелно, чрез училището, в което ученикът завършва 7. клас, или чрез т.нар. училище-гнездо. За кандидатстващите в професионални паралелки е необходимо и медицинско свидетелство. Първото класиране ще бъде обявено на 14 юли.

Тази година изборът изглежда по-различен.

След като преди няколко месеца бе утвърден държавният план-прием за учебната 2026/2027 г., в Пловдивско се появиха 11 нови специалности, които ясно показват накъде се опитва да насочи образованието бъдещите гимназисти. Разкриват се 219 паралелки, от тях 70% са професионалните и профилираните.

Сред тях са „Киберсигурност“, „Интелигентни системи“, „Разработка на софтуер“, „Компютърна графика“ и „Комуникационни и компютърни мрежи“ – специалности, които логично стъпват върху огромния интерес към математическите и IT профилите през последните години. Още подробности за тях може да нааучите в статията

Накъде след 7. клас в Пловдив: Нови специалности в гимназиите

Наред с тях обаче се появяват и две напълно нови предложения, които могат да се окажат приятната изненада на тазгодишния прием.

В ПГ по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира специалността „Организиране на събития“, насочена към подготовка на кадри за туристическата, културната и фестивалната индустрия.

В Професионална гимназия по облекло „Ана Май“ пък се открива „Устойчива мода“ – специалност, която поставя акцент върху екологичния дизайн, устойчивото производство и новите тенденции в текстилната индустрия.

Родителите все още избират по различен начин

Въпреки новостите, статистиката от последните години показва, че предпочитанията на пловдивските семейства се променят много по-бавно.

Най-високите балове традиционно остават за езиковите гимназии, Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“.

Сред най-желаните профили продължават да бъдат английският език, математиката с английски език, хуманитарните науки и компютърната графика.

В същото време професии, за които работодателите години наред сигнализират, че изпитват остър недостиг на кадри – мехатроника, машиностроене, производствени технологии или част от аграрните специалности – често остават с незаети места или достигат до трето и четвърто класиране.

Именно тук се вижда и философията на новия план-прием.

Почти 69% от всички места тази година са в професионални паралелки. Това е ясен сигнал, че образователната система се опитва да доближи училището до икономиката и да подготви специалисти за индустрията, високите технологии и услугите, където бизнесът вече изпитва сериозен кадрови дефицит.

Най-трудният избор тепърва предстои

За много родители следващите три дни няма да бъдат просто попълване на заявление.

Това е избор между две различни философии.

Едната е добре познатият път – езикова или математическа гимназия, следвана от университет в България или чужбина.

Другата предлага по-ранна професионална специализация в области като киберсигурност, софтуер, интелигентни системи, дигитален дизайн, организиране на събития или устойчива мода – професии, които още от училище дават практически умения и все по-често осигуряват бърза реализация на пазара на труда.

Родители се отказват от елитните гимназии в полза на по-стойностни алтернативи

Дали новите специалности ще успеят да променят нагласите на семействата, ще стане ясно още след първото класиране. Едно обаче вече е очевидно – битката за най-желаните гимназии вече не се води само между езиковите и математическите профили. В нея все по-уверено навлизат и професиите на дигиталната и креативната икономика.