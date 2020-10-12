Заплахи за смърт към участници в Шествието на толерантността

Искаме уважение, нормален живот и да се прибираме вкъщи без страх за живота, коментира един от участниците в шествието на сутринта
Грозни надписи със заплахи за живота се появиха два дни след Шествието на толерантността в Пловдив. То бе организирано поради нападение над две момичета в Цар Симеоновата градина преди седмици, заради различната им сексуална ориентация. Шествието в събота премина при засилена полицейска охрана, тъй като футболни фенове и други младежи с маски и качулки бяха обградили групата пред община Пловдив.
В понеделник сутринта два от домовете на участници в шествието на толерантността осъмнаха с грозните надписи със заплахи за живота, едно от които бе с директно предупреждение: „Ще виснеш на въжето“.
Публикуваме коментар от фейсбук на един от участниците в шествието Мануела Попова:
„Представете си, отивате си вкъщи и виждате това на сградата, в която живеете. Причината? Ивелина е ЛГБТИ+ активист, който онзи ден подкрепи, присъства и говори по време на прайд шествие в Пловдив. Шествие, което се наложи, след като младежи бяха физически нападнати в парк, просто защото съществуват, като ЛГБТИ+.
Това ли имате предвид с „Нямам нищо против хомосексуалните, но да не ми парадират“? Това ли имате предвид с „Работят си, живеят си, какво повече искат?“.
ИСКАМЕ УВАЖЕНИЕ. ИСКАМЕ НОРМАЛЕН ЖИВОТ. ИСКАМЕ ДА СЕ ПРИБИРАМЕ БЕЗ СТРАХ. ДА СЪЩЕСТВУВАМЕ БЕЗ СТРАХ. ИСКАМЕ ДА ОБИЧАМЕ. ДА СЕ СМЕЕМ. ДА БЪДЕМ.
Засрамете се, че това е държавата, в която живеем. В която младежите не могат да стоят в парка, в която гражданите не могат да се приберат у дома. В която влюбените не могат да се хванат за ръка. Защото „парадираме“? Защото това не са български ценности? Какво са българските ценности? Това на снимката ли?
Писна ми, хора. Нямам достатъчно пари, за всичката терапия, която ми е нужна заради тези неща.“
16 коментари
Не е хубаво да си гей. Само луди хора биха направили такава простотия.
И вие ще пораснете малчугани и ще раберете че има място за всички даже и за пропаднали хейтари като вас!!!
Само така , да си гей не е окей !!!! Сатър за обратните !
умирай жорка, не останаха много от ваште
Който сее вятър – жъне бури,гейтаци!
Сами си ги правите нещата.Спрете да си натрапвате извратенията на нормалните хора!!!
Уважението се извоюва,то не се проси!
Нещастници!!!
Ще си платите фашисти долни. Скоро време вие ще увиснете по дърветата
Чакаме ви.
Че до сега някои да Ви е закачал,да Ви е притеснявал и да Ви е писал заплахи по фасадите на сградите в които живеете? Защо не си живеете живота и не се спрете да ни занимавате със ориентацията си и шествия,на кого и какво доказвате?
Глупак
Ти малоумен ли си, г-н 123?
Не можеш ли да прочетеш каква е причината да бъде организирано шествието.
Имам чувството, че повтаряте едно и също само като папагали.
Майка ти да не е те изпускала като малък?
А ти, и такива като теб келемета, защо не спрете да ни занимавате с шизофренията си? Въобще не съм ЛГБТИ+ като уклон, но с удоволствие бих нападнал и бил подобни на теб, които не искали да го занимават хората със себе си, но постоянно занимават със заниманията си околните. Големи герои. ЛГБТИ+ са им врага. Върви така на някой мутра са прави на мъжага. А не на хора нищо не направели ти. Но не го правите, защото знаете че там е опасно, и ще ви виснат главите, а ЛГБТИ+ са безопасни, и за това на тях се правите на мъжаги.
Момчето, което беше убито 2008 година от неонацисти да не би да е правело нещо? Ще страдате фашисти мръсни
Интернет файтъри.
То това е проблемът, че никой не ги закача, а сега, когато видяха дебелия край започнаха да пищят. Има индивиди, които без насилие няма как да ги „отремонтираш“.Заслужават си всяка плюнка и всеки шамар тия! Като са толкова нахални, сега да си носят последствията.