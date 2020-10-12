Заплахи за смърт към участници в Шествието на толерантността

Искаме уважение, нормален живот и да се прибираме вкъщи без страх за живота, коментира един от участниците в шествието на сутринта

Грозни надписи със заплахи за живота се появиха два дни след Шествието на толерантността в Пловдив. То бе организирано поради нападение над две момичета в Цар Симеоновата градина преди седмици, заради различната им сексуална ориентация. Шествието в събота премина при засилена полицейска охрана, тъй като футболни фенове и други младежи с маски и качулки бяха обградили групата пред община Пловдив.

В понеделник сутринта два от домовете на участници в шествието на толерантността осъмнаха с грозните надписи със заплахи за живота, едно от които бе с директно предупреждение: „Ще виснеш на въжето“.

Публикуваме коментар от фейсбук на един от участниците в шествието Мануела Попова:

„Представете си, отивате си вкъщи и виждате това на сградата, в която живеете. Причината? Ивелина е ЛГБТИ+ активист, който онзи ден подкрепи, присъства и говори по време на прайд шествие в Пловдив. Шествие, което се наложи, след като младежи бяха физически нападнати в парк, просто защото съществуват, като ЛГБТИ+.

Това ли имате предвид с „Нямам нищо против хомосексуалните, но да не ми парадират“? Това ли имате предвид с „Работят си, живеят си, какво повече искат?“.

ИСКАМЕ УВАЖЕНИЕ. ИСКАМЕ НОРМАЛЕН ЖИВОТ. ИСКАМЕ ДА СЕ ПРИБИРАМЕ БЕЗ СТРАХ. ДА СЪЩЕСТВУВАМЕ БЕЗ СТРАХ. ИСКАМЕ ДА ОБИЧАМЕ. ДА СЕ СМЕЕМ. ДА БЪДЕМ.

Засрамете се, че това е държавата, в която живеем. В която младежите не могат да стоят в парка, в която гражданите не могат да се приберат у дома. В която влюбените не могат да се хванат за ръка. Защото „парадираме“? Защото това не са български ценности? Какво са българските ценности? Това на снимката ли?

Писна ми, хора. Нямам достатъчно пари, за всичката терапия, която ми е нужна заради тези неща.“