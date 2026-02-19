Разпространен запис от заседание на Общински съвет – Марица разбуни духовете и повдигна въпроси около теглене на общински заем. Прессъобщение по темата изпратиха от сдружение „Бъдеще за село Труд“. Членовете му изразяват опасения, че част от средствата от кредита може да бъдат отклонени за разходи по предизборна кампания на настоящия кмет на общината Димитър Иванов.

На кадрите, циркулиращи в социалните мрежи, се виждат и се чуват кметът на общината и председателят на Общинския съвет, заедно с общински съветници от Българската социалистическа партия. Разговорът протича в неформална обстановка, в почивката на сесията на общински съвет от завчера, докато участниците са в залата и си бъбрят без видимо да осъзнават, че микрофоните остават включени. От аудиото и субтитрите в записа се разбира, че се обсъжда възможността общината да изтегли заем в размер между 10 и 20 милиона лева. В хода на разговора с усмивка на уста, сякаш на шега, кметът Иванов споменава и за заделяне на средства „за кампания“. На коментар от страна на събеседничката си, че въпросните 10-20 милиона няма да стигнат, Иванов отговаря: „Ще стигнат. Да има и за кампания“. Ситуацията се развива в рамките на почивката на заседанието, а записът показва естествена комуникация между присъстващите.

„Към момента няма публично разяснение относно контекста и точния смисъл на изказванията.

Случаят поставя въпроса: морално ли е при обсъждане на общинско финансиране и заем да се споменава осигуряване на средства за кампания?“, коментират от сдружение „Бъдеще за село Труд“.

Видео с конкретния момент, разпространено от „Прозрачна Марица" в социалните

мрежи.