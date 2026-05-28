Занаятчии от цяла България завладяха Узун чаршия в Пловдив

Пролетният панаир на занаятите в Пловдив събира майстори от цяла България с ръчно изработени изделия, демонстрации и творчески работилници в Капана и по Малката главна



Още преди официалното откриване в петък вечер, Пролетният панаир на занаятите вече превърна Малката главна в пъстро пространство, изпълнено с творчество, музика, ръчна изработка и срещи с майстори от цялата страна.

Шатрите вече са подредени, а десетки занаятчии посрещат първите посетители с авторски бижута, керамика, кожени изделия, дърворезба, текстил, натурална козметика, сувенири и произведения на приложното изкуство. Още от днес сутринта пловдивчани и гостите на града се спират пред пъстрите щандове, разговарят с творците и наблюдават отблизо как се раждат ръчно изработените предмети, видя репортер на Под тепето.

Тази година събитието отново залага не само на изложение, а на живо преживяване. Освен базара, посетителите ще могат да се включат в различни работилници и демонстрации на занаяти, които ще покажат отблизо тънкостите на майсторството – от изработката на бижута и рисуването върху текстил до обработката на кожа, дърво и глина.

Именно живият контакт между творец и публика остава най-силната страна на панаира. Много от майсторите не просто продават своите изделия, а разказват историите зад тях, показват техники и канят хората да се докоснат до процеса на създаване.

Сред участниците тази година са както добре познати имена от арт сцената в Пловдив, така и творци от различни краища на страната, които превръщат ръчната изработка в своя кауза и начин на живот.

В следващите дни Под тепето ще ви срещне отблизо с част от най-интересните участници в поредицата „Творците на Панаира на занаятите“ – хората зад красивите предмети, историите и вдъхновението на тазгодишното издание.

А дотогава Малката главна вече е пълна с цвят, усмивки и онова усещане за Пловдив, което най-добре се открива между ръчно направените неща и хората, които ги създават.

Освен с подаръци за себе си и любимите хора, може да си тръгнете и с куп прекрасни преживявания от запознанството с майсторите, да участвате в работилниците.

