Замразен ли е спортният комплекс в Пловдив, стартиран от Бойко Борисов и Христо Стоичков?

Игрищата са неизползваеми и с опасни условия за децата

Липсва контрол и отговорност от общинската управа

„Трябва ли да стане още един трагичен инцидент, и то с дете, за да се сетят за тези игрища?“, питат пловдивчани

Остават броени дни до 15 септември, но спортният комплекс в двора на езиковите гимназии в Пловдив все още е незавършен. Родители и жители на квартала сигнализират, че от месеци на обекта не са виждали работници, а игрищата са в окаяно състояние.

Игрища с рискови условия за децата

По сигнали на граждани, терените са със счупени съоръжения, обрасли треви и опасни електрически кабели. Въпреки това, деца тренират между боклуците и неизправните инсталации.

Блед опит за обезопасяване на площадката

„Няколко пъти работниците казаха, че общината не им плаща и няма да правят нищо повече. В същото време, всяка вечер виждам как деца тренират между стърчащите кабели. Трябва ли да стане още един трагичен инцидент, и то с дете, за да се сетят за тези игрища?“, пише в читателско писмо до редакцията ни Милко Милков от името на родители.

Много първи копки, малко резултати

Проектът започна преди години с шумно медийно отразяване и „първа копка“, в която участваха Христо Стоичков, Бойко Борисов и настоящият кмет на Пловдив Костадин Димитров.

„Подредиха децата, за да посрещнат Стоичков и официалните гости и им обещаха, че скоро ще има къде да играят. Три години минаха, но спортен комплекс няма. Работи се само на снимки“, коментира Милков.

Обещанията за модерна база за 10 млн. лв. засега са заменени от няколко полуразрушени игрища. Оградата е счупена, седалките – изпочупени, терените – мръсни и непочистени.

Контраст със спортната зала на Руската гимназия

Докато този проект буксува, през септември 2024 г. в двора на Руската гимназия бе открита модерна спортна зала. Тогава кметът заяви, че „игрищата на Английската гимназия са почти готови“ – обещание, което и до днес не е реализирано.

Въпроси без отговор

Гражданите питат:

Имат ли игрищата акт 16 и безопасни ли са за децата?

Защо изобщо се допуска спорт там, щом проектът е недовършен?

Кой носи отговорност за поддръжката и контрола?

Кога ще бъде завършен комплексът и ще се реализира ли изобщо вторият етап?

„Всичко това се прави с нашите пари, от нашите данъци… Пак ние ще плащаме за ремонтите и некадърността. Докога?“, пита Милко Милков в писмото си.

Символ на бездействие

Проектът, стартиран с голям медиен шум и заявени ангажименти, е на практика замразен. Липсва поддръжка, контрол и яснота за сроковете. Като добавим и анонсираното преди година пълно завършване, което все още е невидимо, то резонно се поражда гражданско недоволство и редицата въпроси към Общината.

Незавършените игрища в елитните гимназии на Пловдив се превърнаха в символ на липса на контрол и отговорност. Докато институциите мълчат, гражданите настояват за отчетност и конкретни действия, за да може спортният комплекс да се превърне в обещаното място за спорт, а не в поредния изоставен строеж.

Припомняме ви предисторията на казуса:

Проектът за спортния комплекс, който трябваше да струва около 10 млн. лв., е бил стартиран без съгласуване с директорите на двете гимназии – Пловдивската езикова гимназия и ЕГ „Иван Вазов“. Първата обществена поръчка е обявена в края на 2022 г. с прогнозна стойност около 5.7 млн. лв. без ДДС за един етап, включващ изграждането на редица спортни съоръжения и игрища. Последваха поне три първи копки и медийно внимание около посещения на известни личности като Христо Стоичков и участието на политици като Бойко Борисов и Костадин Димитров.

Повече за проблемите с проекта и обществената критика вижте тук: 10 млн. за спортен център в дворовете на езиковите гимназии. Освен това препоръчваме да се запознаете с историята на комплекса и „първата“ копка от Христо Стоичков: Стоичков направи копка на игрища до езиковите гимназии.

Към днешна дата строителството е спряно и част от завършените съоръжения вече са в лошо състояние. Районът е изоставен, обрасъл и опасен.

Проектът включва и втори етап с допълнителни средства, но няма яснота кога и дали ще бъде довършен. Според последни данни, е планиран голям спортен терен с лекоатлетическа писта и мултифункционална спортна зала, както и общ амфитеатър, но изпълнението няма реален напредък.

Редакцията на Под тепето отправи питане по поставените въпроси към пресцентъра на Община Пловдив. В очакване на отговор сме.