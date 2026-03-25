Заговори се за скок в цената на билета за градския транспорт

Цената на билета за пътуване в градския транспорт се очаква да поскъпне в най-скоро време. За това вече говори самия превозвач Петко Ангелов, а като причина за увеличението се изтъква ръстът на цената на горивата и войната в Близкия Изток. Кметът Костадин Димитров днес подчерта, че се очаква държавата да излезе с решение по темата и засега не би се наел да коментира дали поскъпването на услугата под тепетата е неизбежно.

Димитров само припомни, че дни се очаква да приключи обществената поръчка за градския транспорт. И допълни отново, че критериите на общината към превозвачите ще бъдат повишени. В същия момент обаче продължава да валят сигнали за неспазване на графиците, подминаващи спирките автобуси и лоши условия за пътниците.