Зад хотел „Санкт Петербург“: Не парк, а паркинг

Спасеното след протести и скандали зелено пространство се превърна в кален дом за автомобили

Зелената площ зад хотел „Санкт Петербург“ постепенно се превръща в паркинг за автомобили. Там вече МПС-ата домуват на два реда в калното пространство, което трябваше да бъде зелен парк.

В последните години след дълги протести, множество скандали и политическа активност бе спрян опит паркът да бъде застроен с поредните жилищни сгради. Успехът обаче е временен – вместо дом за живущи, там сега е дом за автомобили. Зоната покрай улица „Сава Муткуров“ до е препълнена с автомобили, част от които шофират през самата зелена площ, за да достигнат до втори ред за паркиране. Тротоарът около детската градина се разбива с всеки следващ ден. Именно на него преди години са били бетонирани и ограничителни плочи, за да не се качват автомобили на пешеходната част, но днес те са изкъртени.

Масови протести днес няма, но немалко от хората в квартала недоволстват от ситуацията и смятат, че зелената площ трябва да бъде облагородена и да не бъде превземана от автомобили. Борбата, която те водеха преди години бе за зеленина, а не за паркинг, коментират местни.