За разлика от първия тур, на балотажа Йотова печели в града

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят втория тур на президентските избори както в Пловдив, така и в областта. Това показват окончателните данни при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в двете районни избирателни комисии.

В Пловдив-град кандидатпрезидентската двойка получава 52,051% от гласовете. За опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев са гласували 44,96% от избирателите.

Гюров и Кандев печелят първия тур в Пловдив-град с 37,9%

Разликата между двете двойки в града е малко над 7 процентни пункта.

В област Пловдив подкрепата за Йотова и Вълчев е значително по-висока. Те събират 66,39% от гласовете при 100% обработени протоколи в 17-а Районна избирателна комисия. За Гюров и Кандев са гласували 30,73% от избирателите.

Така резултатите показват по-голяма преднина за новата президентска двойка в областта, отколкото в самия град.

Снимка: Илияна Йотова/Фейсбук