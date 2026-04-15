Министърът на вътрешните работи съобщи за призовка срещу ръководителя на пловдивската полиция и предупреди за възможен натиск заради действия срещу купения вот.
Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи за активизиране на действия срещу директор на Областната дирекция на МВР в Пловдив ст. ком. Васил Костадинов. Това стана в студиото на „Здравей, България“ по Нова телевизия тази сутрин. По думите му, след продължително досъдебно производство без движение по него до момента, на шефа на местната вътрешна дирекция е връчена призовка да се яви като обвиняем по разследване за принуда, свързано с командироване на служител.
Министърът посочи, че преди това са били отправяни намеци от апелативен прокурор, включително и по отношение на съпругата му, която е колежка на директора на пловдивската полиция.
Дечев заяви, че подобни случаи пораждат съмнения за натиск върху ръководни кадри на МВР в контекста на активните действия срещу купуването на гласове.
По думите му ежедневно постъпват над 100 сигнала за изборни нарушения, като се проверява и информация за подготвяна схема с големи количества фалшиви евро за търговия с вот.
Министърът отбеляза, че практиките за купуване на гласове включват вересии, дългове, услуги чрез фризьорски салони, както и списъци с имена и телефони. Получени са и сигнали за опити за влияние върху пълнолетни ученици, които ще гласуват за първи път.
В интервюто си Дечев коментира и случая с блокиралия трафика камион в тунел на автомагистрала „Хемус“ по Великден. По данни на експертиза превозното средство е могло да напусне тунела на собствен ход, но водачът е отказал и е изчакал пътна помощ от града на фирмата собственик. Според министъра не може да бъде изключена версията за политическа провокация.
Вътрешният министър отговори и на твърденията за близост с временно отстранения европрокурор Теодора Георгиева, като подчерта, че са били заедно единствено в обща компания през 2017 година и след избирането ѝ за европрокурор не са поддържали контакт.
Никой не се интересува от скъпоструващи избори.
