Европейската прокуратура потвърди каква е причината за акцията в пловдивската община днес. Решихме да препубликуваме материала си от 5 юли 2024г. със заглавие „За 3 милиона лева- толкова!“, който преди повече от година отвори темата за харча на огромен финансов ресурс в двора на „Чистота“ и „Паркове и градини“. Именно нашата поредица стана причина общински съветници да сезират прокуратурата и МРРБ, като на този етап не е ясно дали именно сигналът им е станал причина за действията на Европрокуратурата.

Ето и текстът ни от 5 юли, който препубликуваме без никакви промени:

За 3 милиона лева- толкова!

Вижте как потъна колосалната сума за ремонт на двора на „Чистота” и „Градини и паркове” , усвоена от екипа на Зико. Пловдивчани ще я изплащат с години

Няма дори асфалт в базата на ОП-тата. Вместо него вече изпочупени от тежката техника вибропресовани плочи

Изпочупени вибропресовани плочи, криви улуци, деформиран на места покрив. Това е резултатът от ремонта на двора на общинските предприятия „Чистота” и „Градини и паркове”, който екипът на Здравко Димитров реализира в края на мандата му с 3 милиона лева заемни средства.

Колосалната сума е усвоена и потънала между потрошените само за по-малко от година от тежките машини елементи на паркинга в базата, заменили очакванията за качествен асфалт. Видима следа от тази така наречена инвестиция, която да е променила качествено средата, няма. Поне обективът на Под тепето не фиксира такава промяна.

Новото ръководство на ОП-тата единствено може да цъка с език по повод „инженерните решения” и „иновациите”, които са наследили от предните директори със заварения милионен ремонт. А редовите служители на предприятията вероятно още търсят отговор на въпроса защо не се промениха условията им за работа след реализирането на този така гръмък проект.

Гръмък, защото името му бе “Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив”. Осигурените под формата на кредит от Европейския фонд за регионално развитие, част от тегления от Зико 40-милионен заем, трябваше да модернизира трайно материално-техническата база на двете общински предприятия.

„Очакваме да се подобри не само качеството на услугите, които предоставяме на пловдивчани, но и екологичната обстановка в града”, опитваше се да мотивира огромното наливане на пари в практически един промишлен двор с паркинг зам.-кметът по екология в миналия кметски мандат Анести Тимчев.

Бариерата е изчезнала след ремонта, а новото ръководство се чуди как да я възстанови

Няма помен от трайно модернизиране на материално-техническата база, повишаване на организационната осигуреност, камо ли подобряване на екологичната обстановка в града посредством един нов покрив, 5,5 декара счупени вибропресовани плочи, топлоизолирани бараки и няколко улука. Дори работните и ремонтни вътрешни помещения в базата не са обновени. Резултатът от публичната инвестиция е меко казано скандален. Трайният ефект от „знаковия” проект в мандата на Зико е премахнатата бариера на портала, която новият ръководен състав на ОП-тата се чуди как да възстанови. И фактът, че пловдивчани ще трябва да изплащат заемните средства за този абсурден харч дълги години.

Пространството отвън, на метър от портала, продължава да изглежда така, както изглеждаше и преди скандалния ремонт

Изпълнител на проекта, избран при проведена обществена поръчка , бе фирмата „КОРЕКТ ФАКТОР“ ЕООД. Общата стойност за ремонта бе точно 2 996 670 лв. с ДДС, на каквато бе сключен договора с дружеството. Зададохме няколко въпроса към настоящото градско управление, което практически няма никакво отношение към този проект. От там излязоха с детайлен отговор относно спецификацията на извършените дейности по проект „Повишаване на организационната, техническа и административна осигуреност за подобряване качеството на градски зелени площи и откритите обществени пространства в град Пловдив“.

От отговорите на общината разбираме, че дейностите по СМР са стартирали точно преди една година, на 10 юли 2023 г. със срок на изпълнение до 150 календарни дни, или в края на мандата на Здравко Димитров и началните дни на този на наследника му Костадин Димитров. Финалът им е на 4 декември миналата година.

Според отговорите, а и видимо от нашата обиколка, проектът е засегнал двора на предприятията и едноетажната стара сграда от страната на портиерната, която е с подменен покрив и нова топлоизолазия. При прости сметки на база пратените от администрацията извършени СМР-та става ясно, че паркингът, във вида, в който ви го показваме, със счупените от тежките машини нови плочи, е излязъл минимум два милиона лева, тъй като дейностите по баракоподобната постройка в западната част на базата не може да са стрували повече от милион, дори при най-смели, че даже фантасмагорични калкулации. Като тези сметки са адекватни, ако въпросната сграда бъде построена наново от кота нула. Редно е да отбележим, че ремонтираната сграда няма дори нова дограма, както и че част от улуците не са подменени.

Ето какво точно е изпълнено в ремонта:

По отношение на площадково пространство извършените и приети дейности са позиции:

– положен е уличен бордюр 50/35/18см на бетонова основа; бордюрът потъва 10 см в бетона; фугите на бордюрите са залети със силен циментов разтвор 1:1 – общо количество 195 кв. м;

– доставен е и е положен ситен пясък, с фракция от 0 до 5 мм за пясъчно легло на вибропресовани бетонни плочи, с дебелина на слоя не по- малко от 50 мм, същият не се валира – количество 330 куб. м;

– доставени са и са положени вибропресовани бетонни плочи „паркинг елемент“ 40/60/9 см, площ 5540,50 кв. м;

– модулите са запълнени с хумус, извършено е затревяване с тревна смес и валиране, площ 5540,50 кв. м;

– доставена е и е положена настилка от тротоарни плочи 30/30/4 см, с площ 162,01 кв. м;

По отношение на сграда 56784.530.131.1 извършените и приети дейности са:

– направа и демонтаж на фасадно рамково скеле за сграда 56784.530.131.1 с площ 646,05 кв. м;

– очукване на компрометирана мазилка по фасадни стени на сграда 56784.530.131.1 с площ 60,36 кв. м;

– демонтаж на улуци, количество 115,80 м;

– демонтаж на водосточни тръби, количество 42,00 м;

– изравнителна вароциментова мазилка в компрометирани участъци на фасадни стени с площ 60,36 кв. м;

– доставка и полагане на топлоизолация по фасади ЕPS с дебелина 10 см, с включено лепило, дюбели, с площ 558,76 кв. м;

– направена е топлоизолация страници на прозорци XPS, с включено лепило, дюбели, количество 245 м;

– направена е топлоизолация по цокли XPS с включено лепило, дюбели, с площ 93,10 кв. м;

– направена е циментова шпакловка със стъклофибърна армираща мрежа и силикатен грунд, с количество 676,86 кв. м;

– направена е силикатна мазилка по фасадни стени, с площ 583,76 кв. м;

– направена е силикатна мазилка по цокли на фасадни стени, площ 93,10 кв. м;

– демонтаж на покривно покритие с керемиди – без запазване, с площ 594,41 кв. м;

– демонтаж на компрометирана дървена обшивка – частично, с площ 198,14 кв. м;

– доставка и монтаж на дървени елементи от иглолистен материал първо качество за подмяна на компрометирани такива от покривната конструкция с количество 5 куб. м;

– доставка и монтаж на дъсчена обшивка с площ 66,05 км. м;

– доставка и монтаж на хоризонтална летвена скара 5/8, с количество 2,92 куб. м;

– доставка и монтаж на покривен панел тип керемида – поцинкована ламариана с PVC покритие без изолационен материал за сграда 56784.530.131.1 с площ 594,41 кв. м;

– извършено е измазване и боядисване на комини с площ 15 кв. м;

– доставка и монтаж на улуци, количество 115,80 м;

– доставка и монтаж на водосточни тръби, количество 42 м;

– доставка и монтаж на стълбове в комплект с LED прожектори, количество 4 броя;

– доставка и монтаж на мобилни офис-контейнери, количество 12 броя;

– почистване, натоварване, извозване и депониране на строителни отпадъци, количество 29,04 куб. м.

От общината уточняват, че в следствие на отправена забележка до строителя още преди да се извърши окончателното плащане бяха подменени плочи, за които се констатира счупване.