Актуално
Възрастен мъж и 13-годишно дете в болница, ударени в необозначена на пътя каруца
Двамата са настанени в болница със сериозни наранявания, конят е починал
Възрастен мъж и дете пострадаха при инцидент между селата Черноземен и Долна махала. Сигнал за катастрофа на пътя е получен около 6 часа тази сутрин. Бус е блъснал отзад необозначена каруца, в която са се возили 59-годишен мъж и 13-годишно дете. Двамата са настанени в болница със сериозни наранявания, съобщават от полицията. 58-годишният шофьор на буса не е употребил алкохол.
Най-тежко пострадал от инцидента е конят, който е водил каруцата – след удара той е починал.
Причините се изясняват от служители на полицията в Хисаря.
2 коментари
Неволно ли спестихте информацията, че блъснатите в каруцата са трима циганина? Защото тогава ще възникне въпроса с каква цел са пътували циганите в 6 часа сутринта в каруца без сигнализация?!