Актуално

Възрастен мъж и 13-годишно дете в болница, ударени в необозначена на пътя каруца

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:34ч, събота, 8 септември, 2018
2 131 Преди по-малко от минута
полиция

Двамата са настанени в болница със сериозни наранявания, конят е починал

Възрастен мъж и дете пострадаха при инцидент между селата Черноземен и Долна махала. Сигнал за катастрофа на пътя е получен около 6 часа тази сутрин. Бус е блъснал отзад необозначена каруца, в която са се возили 59-годишен мъж и 13-годишно дете. Двамата са настанени в болница със сериозни наранявания, съобщават от полицията. 58-годишният шофьор на буса не е употребил алкохол.

Най-тежко пострадал от инцидента е конят, който е водил каруцата – след удара той е починал.

Причините се изясняват от служители на полицията в Хисаря.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 12:34ч, събота, 8 септември, 2018
2 131 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  2. Неволно ли спестихте информацията, че блъснатите в каруцата са трима циганина? Защото тогава ще възникне въпроса с каква цел са пътували циганите в 6 часа сутринта в каруца без сигнализация?!

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина