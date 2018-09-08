Възрастен мъж и 13-годишно дете в болница, ударени в необозначена на пътя каруца

Двамата са настанени в болница със сериозни наранявания, конят е починал

Възрастен мъж и дете пострадаха при инцидент между селата Черноземен и Долна махала. Сигнал за катастрофа на пътя е получен около 6 часа тази сутрин. Бус е блъснал отзад необозначена каруца, в която са се возили 59-годишен мъж и 13-годишно дете. Двамата са настанени в болница със сериозни наранявания, съобщават от полицията. 58-годишният шофьор на буса не е употребил алкохол.

Най-тежко пострадал от инцидента е конят, който е водил каруцата – след удара той е починал.

Причините се изясняват от служители на полицията в Хисаря.