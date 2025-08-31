Вял протест посрещна Урсула фон дер Лайен в Сопот

Министър-председателят Росен Желязков и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен посетиха днес най-голямото държавно военно предприятие у нас – „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) в Сопот. Двамата проведоха среща, посветена на европейската сигурност и отбрана, след което разгледаха производствените мощности на завода. В края на визитата Желязков и фон дер Лайен ще направят кратък брифинг пред медиите.

Посещението е част от обиколката на председателя на ЕК в страните по източната граница на ЕС – Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния. Целта е Брюксел да демонстрира солидарност и подкрепа за държавите членки, намиращи се в близост до конфликта между Русия и Украйна, както и да стимулира развитието на отбранителната им промишленост.

Докато Желязков и фон дер Лайен бяха във ВМЗ, на площада пред предприятието десетина привърженици на партия „Възраждане“ протестираха срещу визитата.

Снимка БГНЕС

Те издигнаха плакати с надписи „Не на войната“, „Не на еврото“ и „Не сме колония на Брюксел“. По думите им България не бива да бъде въвличана във военния конфликт и страната се насочва към милитаризъм.

В района на ВМЗ – Сопот бе осигурено засилено полицейско присъствие.

Снимка: Министерския съвет/архив