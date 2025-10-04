Втори частен музей отваря врати в центъра на Пловдив

Само месец след откриването на първия по рода си „Фентъзи НЕмузей“ в Пловдив, градът ще се сдобие с още едно частно културно пространство. На 4 октомври в центъра на града отваря врати първият в България музей, посветен на инвестиционното злато – „Пазител на стойност“.

Какво има в първия по рода си Фентъзи НЕмузей в Пловдив?

Докато „Фентъзи НЕмузей“ предлага артистична и креативна среда, в която фантазията и градската култура се преплитат, „Пазител на стойност“ е ориентиран към знанието и историята на парите.

Проектът на компанията Tavex има за мисия да повиши финансовата култура у нас, като поведе посетителите на пътешествие, което преминава от звездния прах и първите златни монети, през падналите империи, до съвременните кризи и инфлации.

Експозицията представя редки експонати и автентични банкноти, ангажиращи интерактиви и истории, които звучат актуално и днес.

„Пазител на стойност“ е замислен като преживяване, а не като сух урок по икономика, за всички, които се питат: какво са парите, защо губят стойност и как можем да я съхраним“, коментираха пред Под тепето от компанията.

Днес – 4 октомври, Пловдив ще стане домакин на първия в България музей, посветен на инвестиционното злато. Експозицията е дело на три дизайнески студиа.

В чест на откриването на „Пазител на стойност“ в България пристигат представители на World Gold Council – най-влиятелната глобална организация в света на златото, както и едни от най-големите световни рафинерии и монетни дворове: Valcambi, Royal Mint, Argor-Heraeus, Nadir и Austrian Mint.

Те ще бъдат представени със свои щандове под специална шатра пред музея, където жителите и гостите на Пловдив ще могат да се срещнат с тях и да разгледат техните продукти.

Откриването ще се състои тази сутрин от 10 часа, а входът за посетители е свободен.

Очаквайте подробности.