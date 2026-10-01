Всичко, което трябва да знаете за Малкия ринг и първата зона с ниски емисии в Пловдив

От 1 октомври старите автомобили от първа и втора екологична група няма да могат да се движат в централната част на града. Къде важи забраната, кой може да получи пропуск, как ще се осъществява контролът и по кои булеварди може да се заобиколи зоната?

От 1 октомври 2026 г. в Пловдив влиза в сила първата зона с ниски емисии от автомобилния транспорт, известна като „Малък ринг“. Ограничението ще действа всяка година от 1 октомври до 30 април, като първият период ще продължи до 30 април 2027 г. Забраната обхваща автомобилите от първа и втора екологична група. .

Къде се намира Малкият ринг?

Зоната обхваща централната част на Пловдив, заключена между четири основни булеварда:

бул. „Руски“;

бул. „Шести септември“;

бул. „Цар Борис III Обединител“;

бул. „Христо Ботев“.

Ограничението важи за улиците във вътрешността на това каре. Самите гранични булеварди оформят периметъра на зоната и са възможност за заобикалянето ѝ. На входовете се поставят пътни знаци и информационни табла, които указват ограниченията.

Кои автомобили нямат право да влизат?

Забраната се отнася за моторни превозни средства от първа и втора екологична група. Автомобилите от трета, четвърта и пета група могат да се движат в зоната без това ограничение.

Ориентировъчно, към първа екологична група се отнасят бензинови автомобили, произведени преди 1996 г., и дизелови преди 2002 г. Във втора група попадат бензинови автомобили от периода 1996–1998 г. и дизелови от 2002–2007 г. Тези години обаче не са достатъчни, за да определите със сигурност групата на конкретния автомобил.

Решаваща е екологичната група, определена при периодичния технически преглед, при който се отчитат не само годината и горивото, но и екологичната категория и резултатите от измерванията. Групата е отбелязана на стикера от ГТП. При съмнение собствениците могат да направят справка чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

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Кой може да влиза с автомобил от първа или втора група?

Изключение е предвидено за собственици и наематели на жилищни имоти в обхвата на зоната, както и за ползватели от съответното домакинство, при условие че постоянният им адрес съвпада с адреса на жилището.

За да ползват това право, те трябва да подадат заявление по образец в ОП „Паркиране и репатриране“. Към него се прилагат документи, удостоверяващи правото върху жилището, регистрацията на автомобила и валидния годишен технически преглед. Ако автомобилът не е собственост на заявителя, трябва да се представи и документ за правното основание за ползването му.

Пропускът се издава за срок до една година, вписва се в електронната база данни на Общината и важи за едно моторно превозно средство на жилище. Самото заявление се подава в ОП „Паркиране и репатриране“, а не чрез електронна услуга.

Право на навлизане независимо от екологичната група имат още историческите моторни превозни средства при представяне на необходимия документ, както и автомобилите със специален режим на движение, обществен транспорт на пътници, транспортът за трудноподвижни лица и автомобилите на домашния социален патронаж.

Ако само преминавате през центъра

За шофьорите, които не живеят в зоната и нямат право на изключение, важи забраната за навлизане с автомобил от първа или втора екологична група. Няма отделно разрешение за транзитно преминаване, посещение на офис, магазин или заведение.

Ако маршрутът ви минава през центъра, трябва да го планирате така, че да не навлизате във вътрешността на Малкия ринг. Граничните булеварди могат да се използват за придвижване покрай зоната, като конкретният маршрут зависи от началната и крайната точка, посоката на движение и действащата организация на трафика.

Как да заобиколите Малкия ринг?

От север на юг и обратно: бул. „Цар Борис III Обединител“ минава по източната граница на зоната и осигурява връзка през централната част на града, включително през Тунела. Като западен обход може да се използва бул. „Руски“, който също оформя границата на ринга.

От изток на запад и обратно: бул. „Шести септември“ оформя северната граница, а бул. „Христо Ботев“ – южната. Те могат да се използват за придвижване покрай центъра, без навлизане във вътрешността на зоната.

Преди пътуване е добре да се съобразите с актуалните знаци и временната организация на движението. Самото преминаване по граничен булевард не бива да се бърка със завиване към улиците във вътрешността на ринга.

Как ще се осъществява контролът?

Контролът ще се извършва от служители на ОП „Паркиране и репатриране“. Първоначално няма да се разчита на напълно изградена автоматизирана система с камери, а на проверки от служители с мобилни устройства. Причината е забавянето на проекта за автоматизиран контрол.

До 1000 лева глоба за нарушителите на правилата в зоните с ниски емисии

Заместник-кметът по екология Иван Стоянов заяви пред медиите, че в началото при установено нарушение собствениците ще бъдат издирвани и предупреждавани по телефона или с писмо, за да се адаптират към новите правила.

Към днешна даатаа никъде не е посочен точен срок за този начален гратисен период, затова шофьорите не бива да приемат предупрежденията като отлагане на самата забрана.

Какви са глобите?

Нарушителите подлежат на санкции по Закона за чистотата на атмосферния въздух. За физически лица предвиденият размер на глобата е от 50 до 500 лева, а за юридически лица имуществената санкция е от 200 до 1000 лева. Конкретният размер зависи от приложимите законови разпоредби и обстоятелствата по нарушението. .

Кога ще влезе в сила Големият ринг?

Първата зона е само началото на поетапното въвеждане на нискоемисионните зони в Пловдив. Според приетата наредба от 1 октомври 2028 г. трябва да започне да действа и „Големият ринг“, който ще обхване територията между булевардите „Копривщица“, „Източен“, „Христо Ботев“ и „България“. В него се предвиждат ограничения за автомобилите от първа, втора и трета екологична група. И за двете зони режимът е сезонен – от 1 октомври до 30 април. .

Къде да проверите информацията и да подадете заявление?

Община Пловдив е публикувала условията за достъп, необходимите документи и образец на заявлението на специалната си страница за зоната с ниски емисии: plovdiv.bg/zona-s-niska-emisia. Формулярите са достъпни и в раздела на ОП „Паркиране и репатриране“ на общинския сайт.

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