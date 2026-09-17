Времето в Пловдив на 17 септември 2026 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 8 мин. и залязва в 19 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 25 мин. Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще бъде малко по-ниско от средното за месеца.
В сутрешните часове на отделни места в низината част на областта и по порречията ще има намалена видимост. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 10° и 15° С.
През деня ще бъде слънчево. Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30° С.
снимка: Тони Иванов
Един коментар
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