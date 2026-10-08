Времето в Пловдив на 8 октомври 2026 г.

Октомври продължава да се държи така, сякаш календарът не е получил съобщението за идването на есента. в четвъртък – 8 октомври, ни очаква слънчево време с разкъсана висока облачност и температури, които отново ще напомнят повече за края на лятото, отколкото за средата на есента.

Според прогнозата на НИМХ – Филиал Пловдив през нощта облачността ще се разсее. Сутринта температурите ще са между 2 и 7 градуса, а през деня максималните стойности ще достигнат 23–28 градуса. Вятърът ще бъде слаб, от югозапад.

Контрастът между сутринта и следобеда ще бъде осезаем, трябва ви яке в ранните часове и доста по-лека екипировка по обяд.

Снимка: Dimitra Lefterova