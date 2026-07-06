АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 6 юли 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:43ч, понеделник, 6 юли, 2026
1 132 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 5 ч. и 55 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 12 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

В понеделник ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° С.

Снимка: Ivo Cholakov 

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:43ч, понеделник, 6 юли, 2026
1 132 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина