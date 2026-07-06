Времето в Пловдив на 6 юли 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 55 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 12 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.
В понеделник ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31° С.
Снимка: Ivo Cholakov
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