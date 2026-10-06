Времето в Пловдив на 6 октомври 2026 г.

Слънчево и топло време, без валежи, се очаква в града под тепетата във вторник
Слънчево и топло за началото на октомври ще бъде времето в Пловдив във вторник, 6 октомври. Температурите под тепетата ще се движат около 10 градуса сутрин и до 24–25 градуса следобед.
През деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на високата облачност. Валежи не се очакват. Вятърът ще бъде слаб.
Прогнозата на НИМХ за периода 6–11 октомври сочи сравнително топло време в началото на седмицата, с максимални температури в страната между 20° и 25°.
В Пловдив вторникът ще започне хладно, но с бързо повишаване на температурите през деня. Според актуалната прогноза за града максималната температура може да достигне 26 градуса, при минимална около 10°.
След хладните сутрини от последните дни есента под тепетата очевидно още не бърза да влиза в пълните си права.
снимка: Nadia Djachenko
Един коментар
Топло време за октомври, добре е че няма да вали. Сутринта ще е хладно, но следобед 25 градуса си е направо приятно. Есента наистина още не е дошла съвсем. RandomVerse