Времето в Пловдив на 3 септември

07:45ч, сряда, 3 септември, 2025
1 138 Преди по-малко от минута

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

През деня ще е слънчево. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб. Максималните температури ще са предимно между 30° и 35° С.

Снимка: Dimitar Cvetanov

