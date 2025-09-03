Времето в Пловдив на 3 септември

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

През деня ще е слънчево. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб. Максималните температури ще са предимно между 30° и 35° С.

Снимка: Dimitar Cvetanov