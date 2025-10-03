Времето в Пловдив на 3 октомври 2025 г.

За днес на територията на цялата Пловдивска облас е обявен оранжев код за продължителни валежи, значителни по количество и силен явтър!

През днешния ден съществена промяна на времето няма да настъпи. Остава облачно, с повсеместни и на много места значителни по количество валежи от дъжд, а в планинските райони над 600-800 метра надморска височина – от сняг.

Вятърът ще се задържи умерен, ориентиран от запад-северозапад. Температурите ще са с малък денонощен ход: минималните между 4° и 8°, а максималните едва 10° – 11° С.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile