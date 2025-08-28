АктуалноГрадътНовини

Времето в Пловдив на 28 август 2025 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:08ч, четвъртък, 28 август, 2025
0 148 Преди по-малко от минута
времето в пловив

В четвъртък времето в Пловдив ще бъде слънчево. Синоптиците предвиждат максимални температури от 29-30 градуса, като най-топло ще бъде в следобедните часове.

Валежи не се очакват – денят ще бъде безоблачен, с ясно синьо небе.

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:08ч, четвъртък, 28 август, 2025
0 148 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина