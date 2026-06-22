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Времето в Пловдив на 22 юни 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:48ч, понеделник, 22 юни, 2026
1 173 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 5 ч. и 49 мин. и залязва в 21 ч. и 8 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 19 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средното.

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места в региона ще има краткотрайни валежи.

Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27° и 32° С.

Снимка: Александра Тороманова

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:48ч, понеделник, 22 юни, 2026
1 173 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Времето в градчето на 22 юни 2026 г. изглежда предимно слънчево с топли температури и няколко възможни следобедни превалявания, което го прави приятен летен ден със спокойни и динамични условия. След като прочета подобни прогнози, обикновено се отпускам с нещо плавно като Drift Hunters където можете да се насладите на контролиран дрифт и релаксираща атмосфера от шофиране.

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