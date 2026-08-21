Времето в Пловдив на 21 август 2026 г.: Жълт код за горещини

Температурите в областта ще достигнат до 39 градуса, предупреждението е в сила за всички общини

Жълт код за опасно високи температури е обявен за област Пловдив за петък, 21 август. Според предупреждението на НИМХ максималните температури в региона ще бъдат между 34° и 37°С, като в отделни райони се очакват и по-високи стойности.

В Пловдив петъкът ще бъде слънчев, а около и след обяд – горещ. Максималната температура ще достигне между 34° и 39°С. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Жълтото предупреждение за високи температури е в сила за всички общини в областта – Пловдив, Асеновград, Карлово, Хисаря, Съединение, Марица, Родопи, Раковски, Садово, Брезово, Калояново, Лъки, Първомай, Сопот, Куклен, Стамболийски, Перущица и Кричим.

Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Слънцето в Пловдив ще изгрее в 6:39 часа, а залезът ще бъде в 20:19 часа. Продължителността на деня ще бъде 13 часа и 40 минути.

При горещото време се препоръчва да се избягва продължителният престой на пряка слънчева светлина в най-топлите часове на деня, както и интензивното физическо натоварване на открито.

Снимка: Hasan Kirmizi