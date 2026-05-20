Времето в Пловдив на 20 май 2026 г.

Слънцето изгрява в 6 ч. и залязва в 20 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 47 мин. Атмосферното налягане е и ще остане малко по-ниско от средното за месеца.
В сряда облачността ще е разкъсана, около и след обяд на места са възможни краткотрайни валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад.
Максималните температури ще бъдат между 21° и 25° С.
Снимка: Toshko Shumanov
