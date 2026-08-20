Времето в Пловдив на 20 август 2026 г.: нов горещ период

НИМХ предупреждава за опасно високи температури в почти цялата област

Нов горещ период започва в Пловдив и областта в четвъртък, 20 август. За почти всички общини са издадени предупреждения за високи температури, като очакваните максимални стойности са между 34° и 37°С.

Предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология обхваща Пловдив, Карлово, Хисаря, Калояново, Асеновград, Садово, Брезово, Родопи, Съединение, Марица, Лъки, Раковски, Първомай, Сопот, Куклен и Стамболийски.

За общините Перущица и Кричим в публикуваната прогноза не е посочено предупреждение за високи температури.

В самия Пловдив денят ще бъде слънчев и горещ, с максимална температура около горната граница на прогнозирания диапазон. Следобед е възможно да се развие незначителна купеста облачност, главно над Родопите. Ще духа слаб югоизточен вятър.

Слънцето в четвъртък изгрява в 6:38 часа, а залезът е в 20:21 часа, което осигурява 13 часа и 43 минути светъл ден.

Според прогнозата на НИМХ започва период, в който максималните температури отново ще надхвърлят 35 градуса. При продължителното излагане на силно слънце и високите температури е добре да се избягва физическо натоварване в най-горещите часове и да се приемат достатъчно течности.

Снимка: Rossitsa Revova