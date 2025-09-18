Времето в Пловдив на 18 септември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 10 мин. и залязва в 19 ч. и 31 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 21 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще продължи да се повишава.

Минималните температури ще бъдат между 8° и 13° София – около 8°. През деня ще има променлива облачност, която често ще намалява до слънчево време. Вятърът ще бъде от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27° С.

Снимка: Кирил Дипчиков