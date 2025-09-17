Времето в Пловдив на 17 септември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 9 мин. и залязва в 19 ч. и 33 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 24 мин. тмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Ще се понижи и ще се доближи до средното.

Днес заради преминаващ през страната студен атмосферен фронт, облачността ще е по-често значителна. Очъква се на места в областта да превали, като повече по количество ще са валежите в планинските райони, където е възможно и да прегърми. След обяд от северозапад облачността бързо ще се разкъсва и ще намалява.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще е умерен и временно силен. С него ще започне да нахлува студен въздух, който ще понижи температурите и максималните ще бъдат между 21° и 27° С.

Снимка: Кирил Дипчиков