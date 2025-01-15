Времето в Пловдив на 15 януари 2025 г.

Възможни са слаби превалявания от сняг в областта

До края на седмицата ще преобладава слънчево време

Слънцето днес изгрява в 7 ч. и 54 мин. и залязва в 17 ч. и 18 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 24 мин. Атмосферното налягане е значително по-високо от средното за месеца. Ще се понижава, но ще остане по-високо от средното.

На места в региона ще има слаби превалявания от сняг. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 2° С, а максималните – между минус 0° и 2° С.

Снимката на корицата е на Димитра Лефтерова.

Ето и

Седмичната прогноза за периода 16.01.2025–21.01.2025

До края на седмицата ще преобладава слънчево време. В четвъртък повече облачност ще има преди обяд над Югозападна България. Ще бъде почти тихо и на отделни места в равнинната част от страната в нощните часове и сутринта ще се образува мъгла или ниска облачност. В петък в Дунавската равнина и Източна България вятърът от северозапад ще се усили до умерен, ще се запази такъв и в събота. Главно в котловините в Югозападна България и отделни югоизточни райони, ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са ниски, в цялата страна отрицателни – предимно между минус 8° и минус 3°, но в отделни котловини в четвъртък и петък ще са до минус 12° – минус 14°. Дневните бавно ще се повишават и през почивните дни ще достигат на места до 9°-10°; по-ниски ще остават в районите с по-дълго задържаща се мъгла. В началото на следващата седмица вятърът ще се ориентира от изток-североизток и дневните температурите слабо ще се понижат, сутрешните ще се повишат. В понеделник временни увеличения на облачността ще има над Източна България, а във вторник от югозапад ще се заоблачи. Повишава се вероятността за слаби валежи, предимно от дъжд.

