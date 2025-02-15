Времето в Пловдив на 15 февруари 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 23 мин. и залязва в 17 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 35 мин. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.

През деня в събота ще бъде предимно облачно, но ще е почти без валежи. Временни разкъсвания и намаления на облачността ще има в Горнотракийската низина. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 3° С, а максималните ще са в широки граници, от 5° до 12° С.

Снимка: Plamen Denchev