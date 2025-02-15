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Времето в Пловдив на 15 февруари 2025 г.
Слънцето изгрява в 7 ч. и 23 мин. и залязва в 17 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 10 ч. и 35 мин. Атмосферното налягане ще се повишава и ще е по-високо от средното за месеца.
През деня в събота ще бъде предимно облачно, но ще е почти без валежи. Временни разкъсвания и намаления на облачността ще има в Горнотракийската низина. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между минус 1° и 3° С, а максималните ще са в широки граници, от 5° до 12° С.
Снимка: Plamen Denchev
Един коментар
Nice weather update—looks like things are pretty typical for the season in Plovdiv. Always helpful to know what to expect before heading out. Honestly, days like this make me want to stay in and just play agario for a bit.