Времето в Пловдив на 14 юли 2026 г.

Слънцето изгрява в 6 ч. и 1 мин. и залязва в 21 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 2 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над планинските части на региона, но само на отделни места там ще превали.

Вятърът ще е до умерен от север-северозапад.

Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28° и 33° С.

Снимка: Tatiana Bratanova