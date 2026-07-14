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Времето в Пловдив на 14 юли 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, вторник, 14 юли, 2026
1 373 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 6 ч. и 1 мин. и залязва в 21 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 2 мин. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове по-значителни временни увеличения на облачността ще има над планинските части на региона, но само на отделни места там ще превали.

Вятърът ще е до умерен от север-северозапад.

Дневните температури ще се повишат и максималните ще са между 28° и 33° С.

Снимка: Tatiana Bratanova

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, вторник, 14 юли, 2026
1 373 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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