Времето в Пловдив на 12 юни 2026 г.

Жълт код за гръмотевични бури, проливни дъждове и градушки в Пловдивско в петък

Жълт код за интензивни валежи, гръмотевични бури и възможни градушки е обявен за област Пловдив за 12 юни, петък. Предупреждението е за потенциално опасно време, като се очакват краткотрайни, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и силни пориви на вятъра.

Според прогнозата през деня ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, а на много места в областта ще превали и прегърми. В планинските райони валежите ще бъдат по-значителни, като има условия и за градушки.

Температурите ще останат сравнително ниски за сезона – между 18 и 22 градуса. Вятърът ще бъде до умерен, а в западната част на Горнотракийската низина временно ще се усилва до силен от север-северозапад.

От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че жълтият код означава повишено внимание заради възможността от локални наводнения на отделни места. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, а шофьорите трябва да бъдат особено предпазливи заради намалената видимост, мокрите пътни настилки и риска от аквапланинг.

Синоптиците съветват гражданите да следят актуалните прогнози за времето и при поява на гръмотевични бури да избягват престоя на открити пространства и под единични дървета.

Снимка: ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ