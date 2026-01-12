Времето в Пловдив на 12 януари 2026 г.

Студено време очаква пловдивчани в първия ден от новата седмица. Синоптиците прогнозират термометърът да достигне едва 0 градуса. По обяд ще се появят облаци. Не се очакват валежи.

Облачността над страната днес ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София – около минус 5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.

Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна и на отделни места, главно в Стара планина, ще прехвърча сняг. Ще духа силен, по високите върхове на Рила и Пирин и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 7°, на 2000 метра – около минус 13°.

Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до 3° на юг. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето изгрява в 7 ч. и 55 мин. и залязва в 17 ч. и 15 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 20 мин. Луната изгрява в 2 ч. и 21 мин. и залязва в 12 ч. и 12 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

Снимка: Димитра Лефтерова