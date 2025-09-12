Времето в Пловдив на 12 септември 2025 г.

Слънцето изгрява в 7 ч и 3 мин. и залязва в 19 ч. и 42 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 39 мин. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месеца. Вечерта ще започне да се повишава.

Днес облачността ще бъде по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. На много места в областта ще има краткотрайни валежи от дъжд, интензивни и значителни по количество в Родопската част на региона.

Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са от 25°-29° С.

Снимка: Stanimir Petkov Photosmile