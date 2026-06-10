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Времето в Пловдив на 10 юни 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:46ч, сряда, 10 юни, 2026
1 163 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 16 мин. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца.

През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските райони в региона.

Ще духа слаб до умерен източен вятър.

Максималните температури ще достигнат 31° С.

Снимка: Оксана Шутисс

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:46ч, сряда, 10 юни, 2026
1 163 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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