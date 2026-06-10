Времето в Пловдив на 10 юни 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 48 мин. и залязва в 21 ч. и 4 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 16 мин. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца.
През деня ще бъде предимно слънчево. По-значителна купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските райони в региона.
Ще духа слаб до умерен източен вятър.
Максималните температури ще достигнат 31° С.
Снимка: Оксана Шутисс
Един коментар
The gameplay in stickman hook revolves around a single action: attaching and releasing your rope at the right moment.