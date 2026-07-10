АктуалноЖивотНовини

Времето в Пловдив на 10 юли 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:44ч, петък, 10 юли, 2026
1 166 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 5 ч. и 58 мин. и залязва в 21 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 8 мин. Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.

В петък ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност, но валежи в региона не се очакват.

Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за С

снимка: Dimitra Lefterova

Тагове
Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:44ч, петък, 10 юли, 2026
1 166 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button
Изпрати новина