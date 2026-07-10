Времето в Пловдив на 10 юли 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 58 мин. и залязва в 21 ч. и 6 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 8 мин. Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца.
В петък ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност, но валежи в региона не се очакват.
Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.
Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за С
снимка: Dimitra Lefterova
Един коментар
Players keep putting in work even after their first season is over because they have such a strong sense of belonging.
retro bowl 26