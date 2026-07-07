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Времето в Пловдив на 7 юли 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, вторник, 7 юли, 2026
1 236 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 5 ч. и 56 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 11 мин. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

Във вторник ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31° С.

Снимка: Dimitra Lefterova

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:50ч, вторник, 7 юли, 2026
1 236 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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