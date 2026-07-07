Слънцето изгрява в 5 ч. и 56 мин. и залязва в 21 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 11 мин. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.
Във вторник ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31° С.
Снимка: Dimitra Lefterova
Един коментар
Although some songs required perfect concentration, I enjoyed the challenge because FNF rewarded persistence with smoother gameplay and noticeably better scores after regular practice sessions.