Времето в Пловдив на 5 октомври 2026 г.

Слънчево и топло ще бъде времето под тепетата в понеделник, температурите ще достигнат 25 градуса
Слънчево и приятно топло ще бъде времето в Пловдив в понеделник, 5 октомври. Минималните температури ще бъдат около 6 градуса в ранните сутрешни часове, а следобед термометрите ще се покачат до 25 градуса.
През целия ден ще се задържи предимно слънчево, без очаквани валежи. Вятърът ще бъде слаб, а следобедните часове ще предложат подходящи условия за разходки и занимания на открито.
От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават за условия за слана в ранните сутрешни часове по високите полета и в котловините. За Пловдив е обявен жълт код за ниски температури до 8:00 часа.
Слънцето в града ще изгрее в 7:21 часа и ще залезе в 18:58 часа.
снимка: Rossitsa Revova
Един коментар
Добре е, че ще е слънчево и до 25 градуса, ще е приятно за разходка следобед. Жълтият код за ниски температури до 8 сутринта обаче си е сериозно нещо, особено ако човек трябва да излиза рано. И сланата по високите полета не е за подценяване. Wortchamp