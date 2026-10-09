Времето в Пловдив на 9 октомври 2026 г.

Топъл и предимно слънчев петък, температурите ще достигнат 30 градуса

Топъл и предимно слънчев ще бъде петъкът, 9 октомври, в Пловдив. Температурите ще останат необичайно високи за началото на октомври, като максималната ще достигне около 29–30 градуса. Минималната температура сутрин ще бъде около 13–14 градуса.

Според прогнозата на НИМХ за Южна България времето ще бъде слънчево с разкъсана висока облачност. Вятърът ще бъде слаб до умерен, а температурите ще останат високи.

През деня облачността постепенно ще се увеличава от запад заради приближаващо атмосферно смущение, но за Пловдив прогнозите не дават съществена вероятност за валежи в петък.

В събота температурите в града ще останат високи – около 28–29 градуса, преди постепенно захлаждане през следващите дни.

Снимка: Adrian Dumitrescu/ПЛОВДИВСКИ ФОТОГРАФИИ