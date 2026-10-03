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Времето в Пловдив на 3 октомври 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:01ч, събота, 3 октомври, 2026
1 169 Преди по-малко от минута
Есен в Стари град Пловдив Димитра Лефтерова

Слънчева събота с температури до 21 градуса под тепетата

Слънчево и приятно топло за началото на октомври ще бъде времето в Пловдив в събота. Температурите ще бъдат между 10° и 21°, а валежи не се очакват, сочат прогнозите.

Сутринта ще бъде хладна, с минимални температури около 10 градуса. През деня слънцето ще се задържи, а в следобедните часове термометрите ще достигнат 21°. Вятърът ще бъде слаб до умерен, като условията ще са подходящи за разходки и занимания на открито.

Според прогнозата на НИМХ за Южна България, през деня ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността в югоизточните райони. Максималните температури в региона ще са между 18° и 23°.

Снимка: Dimitra Lefterova

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:01ч, събота, 3 октомври, 2026
1 169 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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