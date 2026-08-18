Временна автогара ще замени „Север“ край жп гара „Филипово“

До началото на септември трябва да приключи процедурата за предоставяне под наем на терен на НКЖИ, върху който Община Пловдив планира да изгради временна автогара. Тя ще поеме обслужването на автобусите от автогара „Север“, чийто терен предстои да бъде застроен, съобщава БНР.

Търгът за терена е насрочен за 26 август. Става дума за площ от малко над 2409 кв. м в района на жп гара „Филипово“. Определената от НКЖИ начална месечна наемна цена е 2001 евро, а предвиденият срок на договора е 10 години.

На бъдещата временна автогара ще бъдат обособени сектори за пристигащи и заминаващи автобуси. В наемната цена е включено и използването на част от чакалнята на гара „Филипово“, където ще могат да бъдат разположени билетни каси, както и санитарните помещения.

Паралелно с процедурата за терена Община Пловдив подготвя проект за временната инфраструктура. Предвижда се изграждането на няколко сектора за автобуси, които да поемат маршрутите от сегашната автогара „Север“.

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До търсенето на ново място за автогарата се стигна, след като собствениците на терена и сградата на „Север“ са решили да прекратят съществуващата функция на обекта. На мястото се планира изграждането на мащабен жилищен комплекс.