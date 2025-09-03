„Временен дисбаланс“ – това е определението, което зам.-кметът Владимир Темелков даде, за да разясни какво е предизвикало напрежението между него и кмета костадин Димитров, довело до изненадващата му оставка миналата седмица.

Темелков ден след оставката: И тук съм възложител, все още

Както стана ясно вчера, градоначалникът и вицето му са изгладили различията по между си пред лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и са заявили, че ще продължат да работят заедно. Днес рамо до рамо те инспектираха ремонта в ОУ „Димитър Талев“ в Кючук Париж, сякаш временния развод между тях е бил нещо съвсем незначително.

Темелков така и не отговори директно на въпроса какъв точно е мотивът за решението му да подаде оставка и да заяви, че напуска кметския екип на Пловдив. Това явно ще остане в тайна за публиката, а двамата очевидно ще се стараят да помагат в това отношение, като се държат така, сякаш нищо не се е случило.

„Обичаме да работим под напрежение“, каза Владимир Темелков, след което двамата с Димитров отново увериха, че продължават работата заедно, като целта основно е една – Пловдив.

Очаквайте подробности.