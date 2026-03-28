Владислав Панев: токът за домакинствата може да поевтинее значително без субсидии

Могат да се намерят решения за тока, които хем да свалят цената му за домакинствата, хем да балансират системата и да намалят нуждата от нови разходи. Това каза пред Сега Владислав Панев, който е четвърти в листата на ППДБ за Пловдив.

Ефективен способ за това е да се обърнат тарифите, така че дневната, когато вече имаме свръхпроизводство и се чудим какво да правим енергията, да бъде много по-евтина, а да се повиши цената на нощната. Сегашното положение е имало смисъл преди десетилетия, когато производството е било относително стабилно, но потреблението през нощта е било ниско.

Сега е точно обратното. През деня имаме излишъци от хиляди мегаватчаса и затова често пазарната цена е нула. Заради това се губи много енергия, а също така има нужда да се инвестират милиарди в батерии за съхранение.

Промяната в тарифирането по изчисления на експерти ще доведе до пренасочване на стотици мегаватчасове потребление от нощта към деня. От такъв пазарен подход ще печелят всички. Домакинствата ще пестят пари и няма да има нужда да си вършат работата нощно време. Цените на енергийната борса през нощта ще паднат. А системата ще бъде по-стабилна, защото потреблението ще бъде пренасочено към часовете с повече производство.