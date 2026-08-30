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Владимир Темелков аут от Изпълнителната комисия на ГЕРБ

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:34ч, неделя, 30 август, 2026
1 305 Преди по-малко от минута

Владимир Темелков вече не е член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Освобождаването му бе гласувано на извънредното национално събрание на партията, заедно с това на Делян Добрев.

Бившият зам.-кмет на Пловдив е подал оставка по свое желание. Той стана част от ръководството на ГЕРБ едва през март, за да организира инициативата „Новите умове“. През май Темелков напусна кабинета си в кметството и влезе в задочен конфликт през социалните мрежи с градоначалника Костадин Димитров.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 13:34ч, неделя, 30 август, 2026
1 305 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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