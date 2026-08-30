Владимир Темелков аут от Изпълнителната комисия на ГЕРБ

Владимир Темелков вече не е член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Освобождаването му бе гласувано на извънредното национално събрание на партията, заедно с това на Делян Добрев.

Бившият зам.-кмет на Пловдив е подал оставка по свое желание. Той стана част от ръководството на ГЕРБ едва през март, за да организира инициативата „Новите умове“. През май Темелков напусна кабинета си в кметството и влезе в задочен конфликт през социалните мрежи с градоначалника Костадин Димитров.